ILUS VÕI EI? 8 aastat tagasi raseerimise lõpetanud Kaisa: "Kui kui mu karvane jalg mehe ära ehmatab, siis ilmselt polnud see mees, kellega peaksin liini ajama!“

Välismaa kuulsustest on oma loomulikku karvastikku punasel vaibal eksponeerinud Miley Cyrus, Drew Barrymore, Paris Jackson ja Madonna. Eestis pole ükski tuntud nägu raseerimata kaenlaalustega veel seltskonnaajakirjale poseerinud, kuid see ei tähenda nende naiste puudumist, kes oma kehakarvu uhkusega kannavad. Feministliku bluusi viljeleja, loomuliku karvakasvu eestkõneleja ja humanist Kaisa Ling (32) on üks neist. Naine lõpetas järjepideva raseerimise 24aastaselt ja viimased kaheksa aastat hoiab oma karuspaiku loomulikuna, üksnes kubemekarvu piirab vahel kääridega.