LOODUSTERAPEUT SOOVITAB | Tasakaalusta energiaid taimede abil: mehele sobib tamm, naisele ristik

Nii mees- kui ka naisenergiaga taimi võivad loomulikult kasutada mõlemad, ent alati on hea teada, millist energiat tuleb sul praegu tõsta või milliste sümptomitega põhjalikumalt tegeleda.

Tänapäeva ühiskond on tugevalt mehise energiaga – sa pead saavutama, sihtima kõrgeid eesmärke ja pere kõrvalt karjääri tegema. Märksõna on tugevus, mitte pehmus. Isegi enamik treeningstiile, nende seas ka jooga, on meeste loodud. Mehelik energia on loogiline, otsene, vallutav, kindel ja jõuline. Naiselik energia on loov, voolav, toitev ja õrn. Mõlemad eksisteerivad meis kõigis, kuid pole enamasti tasakaalus.