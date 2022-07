NAISTE MENTOR | Mai Brit Vardja: miks ma end pidevalt teiste naistega võrdlesin ja arvasin, et pole piisav? Kuidas sellest läbi enesearmastuse üle sain?

Naistena kõik kogeme sügaval sisemisel tasandil seda, et kipume end maha tegema, kui meie vaatevälja ilmub teine naine, kes on meist justkui „parem“. Peenem, andekam, edukam, ilusam, „siledam“ ... Võrdlemisest on saanud justkui uus norm, ilma mõistmata, et tegelikult on iga naine nii unikaalne ja eriline täpselt sellisena, nagu ta hetkel on. Enamasti hakkame sellest naisest halvasti rääkima, sest ego meis tunneb end siis paremini, kui ta endast madalamale surume. Olen seda kogenud piisavalt – olen end maha teinud, teisest halvasti rääkinud ja minu pihta on piisavalt sappi pritsitud. Kuidas sellega tegelesin ja endas rahu tegin?