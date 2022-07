AITAB KÜLL! Naine tegi eksperimendi: jättis lohaka abikaasa järelt koristamata. Tulemus muutus veebis sensatsiooniks

Ameerika Ühendriikides elav naine, kes on endale pannud tabava kasutaja nime „Mrs Messy“ (Proua Sassis - ingl. k) on saanud tuntud rakenduses üsna kuulsaks, pärast seda, kui ta oma tänamatule abikaasale tahtis tõestada, et terve maja oleks ilma naise raske tööta räpane ja sassis, vahendab Daily Mail.