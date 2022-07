KUI SUHE SAAB OOTAMATU LÕPU: „Ta läks hambaarsti juurde ega tulnudki enam koju tagasi.“

Paariterapeut Aita Keerberg ütleb, et kõige rohkem on partneri lahkumisotsusest šokeeritud need, kes ei ole lihtsalt tähele pannud, mida partner teeb, tahab või ei taha. Või ei ole mõistnud, et teiselt on pikemat aega tulnud sõnumeid, mis väljendavad ebakõlasid, rahulolematust või suisa plaane lahku minna. „Muidugi ei ole välistatud, et partner on esimesest pilgust armunud uude töökaaslasesse ja otsustanud koos temaga õnnelikuks saada,“ lisab ta.