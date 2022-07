„MÕTTEKOHT“ | Naiste intiimsed tervisemured: millest saab abi, kui tilgad kipuvad naerdes või aevastades püksi?

Põhiline, mille Katri südamele paneb on see, et ei alustataks operatsioonist ega ravimitest, vaid korrigeeritaks elustiili – näiteks kuidas istuda ja astuda, püsti tõusta ja raskuseid tõsta ning ka toitumist. Ja teha vajalikke harjutusi – mõnel puhul tuleb teha vaagnapõhjalihastega jõu- ehk pingitusharjutusi, mõnel teisel puhul aga hoopis lõdvestusharjutusi.