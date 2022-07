ETTEVAATUST! 7 käitumismustrit, mis muudavad õitseva suhte kiirelt mürgiseks. Kuidas neid siis lahendada?

Mesinädalate perioodil võib kõik tunduda imeline. Te annate mõlemad endast kõik, et näidata oma partnerile enda kõige helgemaid külgi. Suhte arenedes muutute te üksteisega mugavamaks, mis ühest küljest on väga vajalik samm, kuid teisalt võite unustada, et välja ilmub ka teie ebameeldivam pool.