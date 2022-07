Beatrice pärast viit abielu ja hulka purunenud suhteid taas armunud: „Tunnen, et lõpuks ometi olen jõudnud koju.“

Ema pani Beatricele (52) nime Dante Alighieri „Jumalikust komöödiast“ pärit peategelase noorpõlvearmastuse järgi. Täna elab naine täisväärtuslikku elu just nii, nagu on ise südames otsustanud. „Täitsin oma missiooni tegelikult ammu. Kui olin 30 ja seisin Empire State Buildingu tornis või nautisin lummavaid vaateid Manhattanil, mõtlesin – tegelikult on mul juba praeguseks saavutatud kõik, millest kunagi isegi ei tihanud unistada. Nüüd mõtlen: «Vau! 22 aastat on veel juurde elatud,“ tunnistab Beatrice.