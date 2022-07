Anna pruunile uus võimalus: suvel on pruunikates toonides jumestus kuldse naha taustal imekaunis!

„Suviselt kuldse naha taustal on pruunikates toonides jumestus imekaunis, lisaks näeb see ahvatlev välja iga silmavärviga,“ julgustab meigikunstnik Reet Gailan. „Oluline on valida enda nahatooniga sobivaimad tooted, heledama jumega kiika pigem külmemate, päikesesuudeldud nahaga soojemate pruunide poole.“ Et algaja samuti õiged nipid lihtsalt kätte saaks, näitab Reet suunad ette.