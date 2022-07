NAISTE MENTOR | Mai Brit Vardja: miks mul endiselt ei ole päris oma kodu, miks ma olen vallaline, miks, miks, miks... Õpi end armastama, siis saad teada!

Minu elu viimased 10 aastat on olnud pööraselt muutlikud, seiklusterohked, reisides ja elades kohtades Argentiinast Kambodžani. Spirituaalseid praktikaid olen õppinud rohkem kui kahel käel jõuab ära lugeda, minu finantsid on lainetanud surfaritele meelepärasel viisil ja sama ka mu kehakaaluga. Olen enamuse ajast olnud üksik hunt ja kodusid olen vahetanud nende aastate jooksul vähemalt viis korda. Kuidas kõikide nende muutuste keskel olen endas siiski rahusopis ja usaldan, et elu kannab mind täpselt sinna, kuhu päriselt vaja. Ja et sügaval sisimas tean, et kõik juhtub minu kõrgeimaks hüvanguks?