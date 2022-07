„MÕTTEKOHT“ | Paarinõustaja: „Kui te ei suuda partneriga enam tantsimas käia, ei tööta ka teievaheline suhe“

Kuid ikkagi – mis siis on need olulised märgid, mis peaksid häirekellad helisema panema, et paarisuhe ei tööta enam nii nagu enne? Raul on asja uurinud süvitsi ning oskab välja tuua kaks olulist asja.

Üks on see, et kui partnerid ei suuda enam tantsimas käia, ei tööta ka nendevaheline suhe. „Paarisuhe ja koos tantsimine modelleerivad üksteist. Kui sa suudad partneri kord-kaks tantsuplatsile viia, temaga seal nii mängida, et te mõlemad naudite seda, võite olla kindel, et samad asjad liiguvad ka koju ning te võite oma suhtega rahul olla,“ kõneleb ta. Rauli sõnul ei kehti see reegel sajaprotsendiliselt, kuid üsna sageli siiski.