APPI, MINU ALASTIPILTE JAGATAKSE VEEBIS! „Tüdrukud sooritavad enesetappe sellise alanduse peale.“

„Politsei ütles, et teda on võimatu tabada, aga ma teadsin, et saan ta kätte,“ räägib Charlotte Suurbritanniast, kes leidis suure vaevaga üles mehe, kes levitas veebis tema tütre alastifotosid. Ka Eestis langevad inimesed üha enam küberkiusamise ohvriks, kui veebis jagatakse nende alastipilte või -videosid. „Sagedamini on ohvriteks puberteedieas tüdrukud,“ ütleb veebikonstaabel Alik Säde.