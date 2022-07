Lugejakiri | Ärritunud autojuht: miks lubatakse reklaamides kasutada päästeautode helisid ja signaale?!

„Sõidan suurel ringteel, kui korraga kajavad kõrvus sireenid. Selline tunne, et kiirabi tuleb kohe tagant ja vajab vaba teed. Siis taipan, et tegu on raadiost tuleva reklaamiga. Mure ja ärevus vahetub vihaga - kas on vaja reklaamides taolisi helisid kasutada?! Enamasti kuulatakse raadiot ju just autoga sõites,“ kirjutab Martin.