Kingiks paaris või paaritu arv lilli? Lilleseadja räägib, kuidas tänapäeval kombeks on!

Alustanud floristikaga juba teismeeas, ei kujutanudki Heiti ette, et kunagi millegi muuga tegelema hakkab. Tänaseks on mehest saanud tippflorist, kelle seaded tihti meie riikigi paljudel üritustel esindavad. Ent samuti oskab ta Naistelehe lugejaid valgustada, millised lihtsad kimbud on hetkel trendikad, kas kallasid peetakse endiselt matuselilleks ja traditsioon ulatada sünnipäevalapsele paaritu arv õisi tänagi paika peab.