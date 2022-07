OTSIDES KADUNUD SUGULASI | Üks õde leitud, aga teine sõsar ja kaks venda kadunud kui tina tuhka

Rakveres elav Maire on oma õe ja vendade peale viimastel aastatel palju mõelnud. Noorena oli oma eluga nii palju tegemist, et selleks aega ei jäänudki. Aga mida aeg edasi, seda suuremaks paisus soov ja igatsus neid leida. Aga kuidas leida kedagi, kellest ei tea peaaegu mitte midagi, ei ole fotosid ega ühtegi mälestust? Maire teab tädi räägitust vaid niipalju, et vanema õe nimi oli Marika Steinberg ja ta peaks praegu olema 64aastane, vendade kohta ei tea ta aga isegi nende nimesid ega vanust. On vaid teada, et nad sündisid aastase vahega ja et nad on Mairest vanemad.