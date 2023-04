ARVO KRUUSEMENT 95 | Infarktid ja insuldid üle elanud legendaarne filmimees: „Muretsemine ja morniks muutumine on katastroof.“

Kõigepealt kõlab nakkav naer. See on Arvole nii iseloomulik ning kaasakiskuva rõõmu helin saadab hea huumorimeelega, taiplikku ja teravat meest. „See kõik on dekoratsioon – ega ma ole üldse vormis, aga kui rahvas koos ja tuleb minna, võtan end kokku ja kepsutan, kui vaja on,“ sõnab ta.