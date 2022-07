VAHATAMISE PÕHITÕED: kuidas suvel kodustes tingimustes valutult karvadest vabaneda?

„Poodides on küll müügil koheseks kasutamiseks mõeldud vaharibad, kuid need kleepuvad pahatihti nahale liiga tugevasti ja võivad seda vigastada. Turvalisem valik, eriti algajale, on soetada purk vaha, spaatel ja vaharibad,“ soovitab Laura. „Ülimalt oluline on epileerida alati õige pikkusega karva, see peab olema kasvanud nii kolm nädalat. Liiga lühike ei tule vahaga kaasa.“ Kosmeetik rõhutab, et hoolitsust tehes on ülioluline pidada kinni hügieeninõuetest. „Enne protseduuri ära nahka koori. Alustades puhasta alati epileeritav koht, õrnadele piirkondadele (nägu, kaenlaalused, bikiinipiirkond) kanna peale talki.“