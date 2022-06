NAISTE MENTOR | Mai Brit Vardja: kuidas ma spirituaalse naisena vahepeal depressiooni sattusin, „ära kadusin” ja siis maapeale tagasi tulin

Paljud meist, naistest, on juba spirituaalsel teel ja üha sügavamalt seda avastamas ... paljud on seda teekonda alles alustamas. Kõik meist on aga tundlikud energiatele ja eriti naistena tunneme kõike veelgi sügavamalt kui mehed. Mida tundlikumaks saame, seda intensiivsemaks muutub väline maailm. Seetõttu tunnevad paljud spirituaalsel teel justkui, et kõik siin maa peal on mõttetu ja tekib depressioon, musta augu kogemus, ehk isegi enesetapu mõtted … siis tahaks justkui maise elu seljataha jätta, siit üldse ära põgeneda. Materiaalsus ja kõik sellega seotud (raha, tööl käimine, igapäevane rutiin, suhted) on liiga kurnav ja isegi kurjast. See juhtus ka minuga ja olin mõned aastad suures segaduses. Kuidas sellest läbi sain?