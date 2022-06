„MÕTTEKOHT“ | Toitumisnõustaja: „Suhkrusõltuvus on täpselt niisama hull kui sõltuvus mõnest mõnuainest"

Sõltuvuseks muutub magusa söömine, nagu ka iga teise sõltuvust tekitava aine tarvitamine siis, kui see pakub lohutust ja tekitab head tunnet, leevendab stressi ja pingeid. „Põhimõtteliselt ei suuda siis inimene ise oma isu mõistusega ohjeldada ja annad murdudes sellele järele,“ nendib Vivika. Mõnel inimesel võib olla aga hoopis nii, et tühja kõhtu tundes ei mõtle ta mitte korraliku tasakaalustatud toidukorra peale, vaid mõne magusa lemmiku peale. Ja enne ei saa rahu, kui see on söödud.