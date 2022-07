PUHKA NUTIKALT: Mida pakkida reisikohvrisse, et seal leiduks rõivaid igaks elujuhtumiks?

1. Peamine märksõna – kapselgarderoob

Ah et mida see tähendab? Kõik on väga lihtne. Sul võib olla riidekapis ka vaid kümme erinevat eset, kuid need kõik peavad omavahel kokku sobima! „Näiteks kui sul on paar pükse, seelik, kleit ja jakk, peaks see jakk kõigega hästi passima,“ selgitab stilist.