TAIMETARK SOOVITAB: Saun on looduslik valuvaigisti!

Kas teadsid, et nahk uueneb 28 päeva ja seestpoolt väljapoole? Saun koos viha ja kuuma leiliga toetavad ning kiirendavad naha eneseuuendust. Higiga saab organismist välja viia palju kahjulikke toksiine, see omakorda tõstab immuunsust.

Et kuumus tapab mikroobid, on saun eriti hea hingamissüsteemi murede korral. Abi saab ka liigesehädade või krooniliste peavalude korral, sest saun on looduslik valuvaigisti. Saun vabastab hästi ka treeningujärgse lihaspinge.