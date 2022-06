MINU IMELINE AED | Näitleja Andres Kase aias näitavad oma uhkeid õisi üle 700 iirisesordi!

„Mulle meeldis juba lapsena looduses käia. Meil oli Tartus suvila, eks sealt selle aianduspisiku külge sain. 15aastaselt hakkasin esimesi taimi taskuraha eest kokku ostma, kuid iiriste juurde jõudsin umbes 25 aastat tagasi,“ alustab Andres lugu, mil moel tema kaunitest lilledest vaimustus.

Kui uurida, miks just selline valik, hüüatab mees: „No vaata, milline värvigamma! Kogu looduse palett, mis üldse saab olla. Ja kui imeliselt need veel lõhnavad.“

Kuigi mehe töökoht on Tallinnas, ei pea ta paljuks sõita Keilasse lemmikute eest hoolt kandma. „Sõbrad nõustusid lahkelt mulle maalapikese eraldama, olen neile selle eest väga tänulik. Igal aastal mõtlen, et enam avaramaks ei kaeva. Siiani pole see muidugi õnnestunud,“ näitab ta uhkusega.