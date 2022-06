HILJUTI JUUBELIT TÄHISTANUD ANU JA KADRI TALI: „Eks kaksikud ühed looduse kloonid ole. Alguses üsna üks ühele samad, aga elu teeb erinevaks.“

Kaksikute seletamatut ühtekuuluvustunnet ei suuda üksinda sündinud vist kunagi mõista?

Anu: Eks need kaksikud ühed looduse kloonid ole. Alguses üsna üks ühele samad, aga elu teeb erinevaks. See omavaheline side aga jääb. Jääb ka vahetu kontakt ja see, et ei pea üksteisega arutades jaburalt asju „vooderdama“, vaid saab öelda, nagu need on. See lihtsustab nii mõndagi. Aga muidugi ühe mure koormab õudselt ka teist. Kanda tuleb kõike koos, ja see pole lihtne. Samas pole me kunagi üksi. Päris üksiolemise tunnet me ei teagi. Ja kakelda-vaielda tuleb palju, täpselt samuti, nagu kunagi hallis kaksikutevankris sai jampsitud. Kuidas sa muidu oma vaatenurka kaitsed, eks!

Kadri: Ühtpidi teeb see teadmine mind tugevamaks, et sa ei ole kunagi üksi, aga teistpidi ka nõrgemaks. Tugevamaks seetõttu, et saad ühise eesmärgi nimel mägesid liigutada – see on selline jõud. Teisalt muretsed ka teise pärast pidevalt ja see mure on sageli suurem kui iseenda pärast.

Teie vahel on midagi telepaatia sarnast?

Anu: Ikka. Äkki lihtsalt selline omainimeste tunnetus. Öeldakse ju, et pikalt koos olnud abielupaaridki lähevad ühte nägu või koer peremehe nägu – või oli see vastupidi? Ikka tunned teise olemust, kui te seotud olete, ma arvan. Või pole see alati nii?

Kadri: On tihti juhtunud, et samal ajal tegutseme, helistame või teeme otsuseid samas suunas.