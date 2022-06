ARMASTATUD UUDISTEANKUR ELO ELLERMAA TÖÖKOHAVAHETUSEST: „Tundsin, et olen lukus ja hakkan läbi põlema.“

„Tundsin, et olen lukus ja hakkan läbi põlema.“ Saabus taipamine, et kui nüüdsama puudub julgus töökohta vahetada, ei tee ta seda kunagi. Elo ei tahtnud minna, aga jääda ka ei saanud. Nii polnudki lahkumisotsust enam kuhugi edasi nügida. „Tundsin, et olen millegi avastamiseks veel piisavalt noor. Läksin ERRi ju sisuliselt koolipingist ja mulle näis, et olin seal juba terve elu töötanud.“