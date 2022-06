JAANITERROR KODUDES: alkohol vallandab vägivaldse inimese sisemised leegid. Mida teha, kui satud seda kogema või pealt nägema?

Kuigi oli joomine mehe puhul pidev, meenutab Liina, kuidas erinevate pühade saabumisel see pea kahekordistus. „Jaanipäev eriti, mida veedetakse enamasti õues, osteti ekstra seda alkoholi. See kogus oli selline, et mõtled, kuidas see inimesele ära mahub. Aga mahtus…“

Kuidas Liina sai enda vägivallasuhtest välja ja mida ta soovitab teistele? Kuidas käituda, kui näed pealt lähisuhte vägivalda? Nõu jagab ka vabatahtlik nõustaja Merli Kaunissaar.