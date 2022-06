Legendaarne treener Kaja Tuisk: „Ma paistan ehk mõne jaoks füüsiliselt tugev ja muskulaarne tüüp, kuid sisemiselt olen hellik mis hellik."

Naisel endal sellest juba puudust ei tule. Kui koroonaperiood välja jätta, on Kaja paarkümmend aastat end igal aastal erialaselt täiendamas käinud just Itaalias ja Ameerikas. Üks tema edu võti ongi just soov eristuda, teha asju veel paremini. „Võib-olla tänu sellele on mul läbi aegade jätkuvalt tore klientuur, olenemata vanusest. Üks asendaja just küsis: „Kas see on normaalne, et sul on 80- ja 16aastane koos trennis?“ Ütlesin: „Jah.“. Täpselt nii ongi,“ naerab ta lustakalt.

Kaja räägib, et kui varasemas eas oli ta pigem intensiivsete treeningstiilide tegija, on nüüd lisandunud vesiaeroobika, stretching ja muud rahulikumad tunnid. Ikka selleks, et igaüks leiaks endale oma. Ent peale trennide mahub tema ellu palju muudki.

Pere ja suhted on aina olulisemad

Elukaaslasega on Kaja juba üle kümne aasta koos olnud ja Itaaliat nauditi ka tööväliselt.