ARMASTUS VANUST EI KÜSI | "Selgeltnägijate tuleproovi" võitja Evald Piirisild kihlus 29 aastat noorema Maily Auroraga

Suur vanusevahe paari ei häiri – see pole mingi teema. Ollakse ühel meelel, et kui omavaheline kooselu on aus, puhas ja hooliv, ei tähenda number passis midagi. Tähtis on pigem see, millises kohas oma eludega konkreetselt ollakse, ja nemad on kindlasti ühes ning samas paigas.

Mees ise peab Maily naiselikkust aga vastupandamatuks. „Nii hea, kui su kõrval on keegi, kes ütleb: „Ma armastan sind.“ Kasvõi sada korda päevas. Või et oled mulle kallis,“ on mees eluga rahul.