MIDA TÄHENDAB SEKSIKUS 2022? Asja vaagivad eksperdid: „Mina olen kindlasti seksikas oma seksisõprade silmis. Teistel on täielik õigus nendega mitte nõustuda.“

Tänavused Eesti värsked seksikaimad on rahvahääletuse kohaselt laulja Grete Paia ja näitleja Franz Malmsten. Kuid, mille järgi võis eestlane need kaks valida? Kas tõesti peitub just Paias ja Malmstenis seksikus? Mis üldse tähendab olla seksikas ja kas see on tõesti niivõrd tähtis. Niisugustele küsimustele annavad vastused Eesti targad ja teadjad.