APPI, KARU TULEB! Värske uuring: naised kardavad metsas käies enim ära eksida ja kohtuda ootamatult metsloomaga

Näkid Metsa matkajuht ning pikamaa- ja soolomatkaja Heleri Hanko rääkis, kuidas enamasti on inimeste seas levinud hirmud kaasa antud vanematelt või hoopiski pärit muinasjuttudest. „Meile on ju alati räägitud, et kui jalad saavad märjaks, siis me jääme haigeks, või et kui metsa läheme, siis karu tuleb. Tegelikult on see aga hirm millegi võõra ja tundmatu ees, mille üle meil kontrolli pole,“ rääkis Hanko.