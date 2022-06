MAI BRIT VARDJA | Kui elu viib musta auku, tuleb õppida enda väge tagasi võtma ja astuma ohvrirollist välja. Kuidas?

Kõige olulisem on mõista, et ka need „mustad augud“ on vahetevahel olulised, et nautida õnnetunnet ja kõrget lendu. Elu ei olegi disainitud selleks, et kõik oleks kogu aeg super hästi. Just need madalseisud on väga õpetlikud ning panevad endasse vaatama, et mida võiks teha teinekord teisiti ning mida võiks siit õppida. Tuleb osata madalseisudes end hästi tunda.

Esimene väga oluline samm on aktsepteerida, et elu viib alati sinna auku põhjusega: et läbida teatud hinge õppetunnid, kuidas end ise toetada ja tervendada. Ning kuidas teha seda läbi toetavate mõtete ja tervisliku eluviisi ning – õppida abi küsima.

Tuleb õppida enda väge tagasi võtma ja astuma ohvrirollist välja. Kuidas?