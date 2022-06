Juhus või kokkusattumus? Põlvamaa mehed kohtusid ootamatult suurmees August Gailiti vaimuga?

Autoomaniku Ivari sõnul jagus müstikat veelgi – pardakaamera poolt on salvestatud 3-minutiliste failidena kogu teekond Valgast alates, välja arvatud kokkupõrge kitsega. „Seda faili lihtsalt pole“, laiutab Ivari käsi. Ometigi proovis ta kaamerat teisel autol ja see töötas tõrgeteta. „Kogu see kummaline lugu meenutab mulle juba filmi selgeltnägija Vangast, kelle igat sõna ja liigutust videosse võeti ning kui vaatama hakati, polnud seal midagi…“, on Kõhukeste bassimees hämmeldunud.