Uni on partneriga magusam kui üksi

Küsitlusalused, kes magasid partneriga ühes sängis, tundsid enamikul öödel vähem unetust. Nad jäid kiiremini magama, magasid kauem ja olid hommikul värskemad. Ühtlasi kannatasid nad harvemini uneapnoe all, vahendab Science Daily. Ent kui voodikaaslaseks on laps, põhjustas see tihti unetust ning suurendas uneapnoe riski.