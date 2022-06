RÄÄGI OMA EAKAGA! Vähene suhtlemine suurendab dementsuseohtu

Warwicki, Cambridge'i ja Fudani ülikooli teadlased kasutasid enam kui 30 000 inimese ajupildiandmeid Briti biopangas ning leidsid, et sotsiaalselt isoleeritud isikutel on mälu ja õppimisega seotud ajuosades vähem hallollust. Ajakirjas Neurology ilmunud uurimuse andmeil on vähe suhtlevatel inimestel 26% suurem tõenäosus dementsuse tekkeks hilisemas eas. Warwicki ülikooli neuroteadlane professor Edmund Rolls toonitab sotsiaalse isolatsiooni ja üksilduse vahet: esimene on objektiivne seisund, mille puhul on inimesel vähe sotsiaalseid suhteid, teine subjektiivne tunne. „Mõlemal on omad riskid, kuid […] saime näidata, et hilisema dementsuse riskifaktor on sotsiaalne isolatsioon, mitte üksildustunne.“