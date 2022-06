MINU IMELINE AED | Vaata ringi Rakvere kunstniku Leekpea lopsakate taimedega ja taaskasutust täis aias: „Mulle meeldib, kui see on pilla-palla.“

Väikelinna tiheda liiklusega tänavat palistavad kõrged aiad varjavad võõra silma eest lopsakaid ja uhkeid aedu. Ühes neist – rohelist värvi aiavärava taga peidab end aed kui kunstiteos.

„Auh!“ Mai Tea ja Savannah – emast-tütrest koerapere jookseb saba liputades tulijat tervitama. Nende ninad on siin tuttavad iga nurgaga, aga head teejuhatajad lasevad külalistel endil kaunitari imetleda. „Iga aed on selle omaniku nägu,“ lausub perenaine Mari Riina, kel juuksed kui tulesaba. Oma aeda nimetab ta mitteminimalistlikuks. „Mul on lopsakas, suurte taimedega värviline aed. Mulle meeldib, kui see on pilla-palla.“ Ent kuidagimoodi pole siin midagi, silme ees laiub harmooniliselt üheks põimitud looduse looming ja inimese kätetöö. Saladuste laegas, kus kiht-kihilt ilmub nähtavale varjus külgi, mis panevad avastamisrõõmus uurima ja imestama.