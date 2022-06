USKUMATULT ÕNNELIKU LÕPUGA LUGU! Vähk tabas lühikese ajavahemikuga ühe pere kolme naist – ja nad kõik paranesid!

Algus muidugi nii optimistlik ei olnud. „Ma suren ära,“ oli Põlva naise Anika Mõrdi (56) esimene reaktsioon pärast rinnavähidiagnoosi teadasaamist. Esimese nutuse telefonikõne tegi toona 43aastane naine kogu elu meedikuna töötanud täditütrele. Nii, nagu elu jooksul rasketel hetkedel kombeks saanud. „Sina ei sure! Kui tahad, võin sulle haigla pealt viis naist leida, kes on terveks saanud,“ kostis teiselt poolt. Täditütar teadis, et positiivsuse süstimine raske diagnoosi saanutele on eluliselt tähtis.

Juhuslik diagnoos

Anika jõudis rinnavähidiagnoosini üsna juhuslikult. 2008. aasta novembri lõpus hakkas naisel autoga sõites rind valutama ja valu sähvatas läbi iga augu sõites. Kodus ilmnes, et üks koht oli ka punane.