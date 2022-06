SEE KÕIK OLI NAGU EILE! Vilets rumm, halenaljakas kingadraama ja Seppälä kleit – kuulsused meenutavad oma koolilõpu pidusid

Dave Benton, Aruba saarelt pärit Eurovisioni sangar

„Keskkooli lõpetamine Arubal ei käinud sugugi sedamoodi kui siin, Eestis.

Arubal polnud minu kooli lõpetamise ajal ehk 52 aastat tagasi segakoole, poisid ja tüdrukud õppisid eraldi ning minu kool oli üks saare suuremaid. Igal aastal oli lõpetajaid 25–30. See tähendab, et keskkooliosas oli õppureid üle saja. Koolis olin ainete suhtes väga valiv. Kõige huvitavam on, et olin geomeetrias väga kõrgel tasemel, kuid arvatavasti kõige nõrgem algebras – mulle see lihtsalt ei meeldinud. Geomeetrias pead kokku puutuma puhaste joonte, kolmnurkade ja nurkadega, leiutama ise viise, kuidas valemeid rakendada.

Pidu peeti koolilõputunnistuste kättesaamise nädala laupäeval ja sinna kogunesid kõikide klasside õpilased, kel oli sel nädalal vaja tunnistus kätte saada.