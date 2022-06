Peakate on suvel päiksepiste vältimiseks hädavajalik aksessuaar ja see lohvakas lotukübar ei riku soengut. Ahelsilmustega heegeldatud rannakotist saab sinu uus suvine lemmik, sest see on ülimalt mahukas ning tänu augulisele tekstuurile leiab vajalikud asjad kiirelt üles.