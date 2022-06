Kas mäletad veel Vikat seriaalist "Köök"? Margaret Kodusaar elab nüüd pisikeses kalurikülas ja tegutseb hoopis giidina!

„Ma ei tundnud ühtäkki ennast ega oma maailma enam ära. Vana maailm varises kokku ja nende varemete keskel mõtlesin: mis nüüd edasi saab?“ Küsimustele vastuste leidmiseks otsustas elupõline tallinlanna Margaret (37) mõneks ajaks pageda Altjale. Kõik lapsepõlvesuved kalurikülas vanaema ja -isaga veetnud naine mõistis, et just suvekodus peitub loodetud selgus, saabub oodatud hingerahu. Eneseotsinguid pikendas koroonaaeg ja maapaos veedetud aeg üha kasvas. Üsna pea saabus teadmine. „Ma tahan elada Altjal,“ ütleb Margaret. Õigupoolest oli see ammune salasoov, aga kahtlused nügisid unistusi aina kaugemale. „Ühel hetkel kuulasin sisehäält.“ Nii rahustas naist teadmine, et on Altjal üles sirgunud, ja tagant kannustas usk, et noore ja tervena jagub jaksu rannakülas tööd rassida. „Ma teadsin, mis mind ees ootab.“

Nagu Rocky Venemaal

Lahemaa rahvuspargi südames täitub tal altjalasena esimene aastaring. „Olen loomult rohkem introvertne ja naudin üksindust,“ sõnab naine. Suvel pakub talle küll seltsi vanemate kass, aga ülejäänud aja elab omapäi.