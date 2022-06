Miljardärist investeerija Warren Buffetti esimese abikaasa paljastus: ajaloo edukaim investor on eraelus suur kitsipung

Esimest korda vihastas naine südamepõhjast pärast esimese lapse sündi. Sellal elas noorpaar New Yorgis ja perepeal oli juba korralik varandus. Siiski ei tahtnud mees anda raha võrevoodi ostmiseks. Nii saigi Susie juuniori esimeseks hälliks odavmüügist soetatud vana kummuti üks sahtel.

Noor isa vabandas: „Palun mõista ometi, et pean looma aluse tulevasele kapitalile.“ Talle tundus, et rohkem polegi vaja seletada: naine võiks ju taibata, et iga raisatud sent viib eemale pühast unistusest ja eesmärgist saada kolmekümnendaks eluaastaks miljonäriks.

Susie oli alati arvanud, et kooselu miljonäriga on tore: äriklassis lendamine, puhkus Balil, toredad pisiasjad. Paraku ta eksis, sest teeninud esimese miljoni, seejärel veel teise ja kolmandagi, ei muutunud Warren üldse. Mees veeretas peos igat senti ega saanud siiralt aru, miks kulutada raha tühiste asjade peale.

Seiku jagub kuhjaga.