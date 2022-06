MAI BRIT VARDJA | Miks naistena kakleme oma kehadega ja ajame taga ideaali? Mis oleks lahendus?

Kas teadsid, et keha aktsepteerimine algab tegelikult seestpoolt. Enda sisemiste annete aktsepteerimisest, enda päris olemuse hindamisest, enda väärtuse teadvustamisest ja enda kui naise austamisest. See on väga suur osa meie kehast kui tervikust. Meie naistena ei ole halvemad, väärtusetumad, nõrgemad, rumalamad, vaid oleme tegelikult äärmiselt tugevad olevused. Need, kes annavad ja hoiavad endas elu, ideesid, visioone. Kui mõistame, et oleme siia tulnud looma, ja et igal naisel on äärmiselt oluline roll selles elus - oma loome avaldamine ja keha nautimine, siis tekib automaatselt iseenda puhas, ilma moonutusteta nägemine. Samuti mõistmine, et oleme valinud just sellise keha, mis meid kannabki elus edasi - sealt siis tuleb ka keha usaldamine ja lubamine tal olla täpselt nii nagu ta on.