LUGEJAKIRI | Kas alaealine saab e-poest tellides alkoholi muretult kätte?

25aastane Maria (nimi muudetud) sõnab, et eesootavaks jaanipäevaks valmistudes otsustas ta seekord tellida mõned kergemad alkohoolsed joogid läbi e-poe. „Kui algselt sinna kodulehele sattusin, siis tuli kohe ette teade, et kas ma olen üle 18 aasta vana või mitte. Märkisin, et olen ikka vanem. Sellega jäi veebileht rahule,“ kirjeldab Maria.