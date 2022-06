Eesti naiste tantsupeol vanaemade rühmadele mustrid seadnud Karin Uusküla: „Vanaemad on hästi krapsakad, tulevad kõigega kaasa."

Tol päeval, kui Kariniga (53) kohtume, on ta Lustiveres. Kamm ja käärid käes, on naine sealsele rahvale soenguid teinud kella kolmveerand kaheni. Siis koolimajja jooksnud, et anda lastele tantsutund. Seejärel kiirustanud taas juuksurisalongi ja õhtul ootab veel ees neidude tantsutrenn Põltsamaal.

Kuidas küll jalad vastu peavad? „Mulle meeldibki rohkem seista kui istuda. Mul on vist rahutud jalad – kui olen pool tundi istunud, tahaks juba püsti tõusta,“ muigab ta. „Trenn aitab õlavööd korras hoida, sest juuksuril on ju ka kätel suur koormus. Hea, kui saab vahepeal tantsida.“ Just praegu, koolide lõpetamiste aegu on juuksuritööd eriti palju. Ent pauside ajal haarab naine kohe tantsujoonised kätte, et taas samme vaadata. Lisaks Lustiverele ja Põltsamaale ootab Karini juhendamist tantsurühm Adaveres.