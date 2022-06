TAIMETARK ANNAB NÕU | Kuidas panna suvised õied oma tervise heaks tööle?

Ravimtaimed on palju enamat kui vaid ravivad taimed, mida kasutatakse siis, kui terviseprobleem on juba käes. Me saame nendega ka ennetavalt oma energiavälja toetada, kehale vitamiine ja mineraale anda ning immuunsust tõsta. Miks mitte kasutada neid ka igapäevases kokakunstis?

Kõige lihtsam on kaunistada õitega igat oma sööki. Pole vahet, kas tegemist on hommikupudru, lõunase kinoapaja või õhtuse juurviljaroaga. Õied toovad värviteraapiat nii soolase kui ka magusa söögiga ning nende kasutamine õpetab lastele ravimtaimede tundmist või vähemalt tekitab nende vastu huvi. Lisaks saame õitest organismile nii vajalikke vitamiine ja mineraale.

Lisaks värskelt serveerimisele võid õisi küpsetada ka koos köögiviljadega, praadida vahepalana või puistata magustoitudele. Lähene mänguliselt!

Neli võimalust katsetamiseks

1. Kookospallid on üks väga mõnus madala kalorsuse