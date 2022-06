SUPERSTAARISAATE VÕITJA ALIKA MILOVA: „Ma ei mõtle kunagi rahast, see pole teema."

12. detsembril seisis Alika (19) Saku Suurhalli laval ja sulges silmad – nii oli lihtsalt parem tähele panna peas ringlevaid mõtteid. Paus oli pikk. „Mäletan, et varvastest kuni peani läbis mind energia. Sain aru, et see oli võitja energia. Kui öeldi minu nimi, siis see energia plahvatas. Selline hetk jääb alatiseks meelde,“ räägib ta.

Maagilisest kuupäevast 12.12.2021 Eesti superstaari tiitlit kandev neiu tunnistab, et oli põnevil. Alika tahtis teada, milline on staariks olemise tunne, kas temas eneses toimub mingi muutus? Ei. Seda pole juhtunud – ta on suutnud hoida jalad maad ligi ja sihi silme ees. „Meenutasin endale, kuidas üksikud inimesed ei uskunud sellesse, et hakkan kontserte andma ja tegelen sellega, mida olen soovinud nii väga teha. See tunne on olnud teistsugune.“