Abielu võib säästa varajasest surmast

Teadlased uurisid 50. eluaastates aasialaste arstlikke andmeid 15 aasta jooksul. Selgus, et abieluinimestel oli vallalistega võrreldes 15% väiksem risk surra ükskõik mis põhjusel. Õnnetuste, vigastuste ja südamehaiguste tagajärjel suremist oli abielurahva seas 20% vähem. Meeste suremust mõjutas abielus olek iseäranis jõuliselt. Varasemad uurimused on näidanud, et abielumehed riskivad vähem, pruugivad vähem meelemürke ning satuvad harvem õnnetustesse.