„MÕTTEKOHT“ | Nõustaja: „Kui paljudelt inimestelt nende töö ära võtta, ei jää neist suurt rohkem järgi. Ühel hetkel sellest aga enam ei piisa.“

Seda tunnet ei ole tema sõnul mõtet eirata, sest iseenda eest ei põgene kuhugi. Selle asemel tasubki mõelda, mis on koht, kuhu ollakse oma eluga praegu jõudnud ning mida oma ellu soovitakse. Liina soovitab endalt küsida: mis on see, mida ma oma elus päriselt vajan, et end hästi tunda. Tema küsis ja teeb nüüd tänu sellele tööd, mis säästab ta tervist ning päriselt meeldib.

„Kahjuks on liigagi palju neid inimesi, kelle elus on töö põhiline – kui see ära võtta, ei jäägi justki suurt enam järgi,“ nendib Liina. Ühel hetkel tööst aga enam ei piisa ning midagi on kogu aeg justkui puudu. See tähendabki, et on omadega jõutud paigalseisu. Kust välja rabelemiseks tuleb näha vaeva, esitada endale ebameeldivaid küsimusi. Aga see kõik on seda väärt. „Parim rohi paigalseisu vastu on uudishimu iseenda, oma elu ja maailma vastu,“ annab Liina selleks olukorraks ühe kavala retsepti ning räägib tänases saates lähemalt, kuidas paigalseisu ära tunda ning sellest välja rabelemisega enda ellu uut hingamist leida. Ning mida see kõik tema ellu kaasa tõi.