PÄIKESEKREEMI VARJATUD SALADUSED: kuidas leida endale sobilik päikesekreem, mis oleks hea nii sulle kui keskkonnale?

Peagi on kätte jõudmas kauaoodatud suvi ja see tähendab vaid üht – algab päevitushooaeg! Kuigi päikesekreemi võib kanda igal aastaajal, siis suvel ilma selleta ei saa. Oluline on aga teada, et päris igat päikesekreemi ihule kanda ei tasu.