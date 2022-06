Riigikogust lahkuv Marika Tuus-Laul: varem võideldi ideede ja maailmavaate eest, nüüd on tähtsad omakasu ja lobigrupid

Väävelkollases kleidis Marika (71) seisab avatud korteriuksel ja ootab, kui külaline käänuga treppidest saabub. Ta mainib, et selle ridamaja autorid on Künnapu & Padrik ning see rajati maa-alale, mis kuulus kunagi ta esimese abikaasa Rein Tuusi vanematele. Nõjatudes õige pisut elutoa aknast välja, paistab vasakult punase katusega maja, kus elasid Reinu vanemad.

Kohvilauajutud

Marika näitab oma kabinetti, terviseraamatute riiulit („see on temaatika, mis mind huvitab“) ja kiirköitjaid, kuhu on kogutud kõik temast ilmunud artiklid. Ta imestab: „Kunagi ütles üks minust portreeloo teinud naisajakirjanik, et kui poliitikasse lähed, siis me ei saa sinust enam kirjutada ...“