10 KILO JUBA MAAS! Ironmani võistluseks treeniv raadiohääl Andres Puusepp: „Mu elu on viimaste kuude jooksul totaalselt muutunud.“

„Ühel päeval helistas mulle Kalev Kruus ja ütles: „Nüüd on nii, et 7. augustil on Ironmani võistlus. Annan sulle treenerid, varustuse, ja teed ära.“ See polnud küsimus, vaid hüüumärgiga lause, eitav vastusevariant puudus,“ naerab Andres (35) lõbustatult sellest, kuidas sõbra sportlik ettepanek sai vastu võetud. Kampa kutsuti ka laulja Nele-Liis Vaiksoo, kellega koos projekti raames treenima asuti.