PUNASED LIPUD KOHTINGUL! Need on neli ohumärki, mida peaks esimesel kokkusaamisel silmas pidama

Kohtingutel käimine võib kohati olla hirmus ja tüütu, sest ei tea kunagi, kas inimene, kellega sa laua taga istud on su tulevane eluarmastus või on ta taas üks mõttetu mölakas. Et paremini suhtemaailmas orienteeruda on abiks need neli ohumärki, mis näitavad kohe, et inimene ei pruugi sinu jaoks õige olla.